Fly med motortrøbbel landet trygt

Nødetatene rykket ut etter at et småfly ba om å nødlande på Vigra i Ålesund etter at flyet fikk motortrøbbel. Flyet landet trygt.

Det var et propellfly med to person om bord. Årsaken til nødlandingen var at den ene propellen ikke funket som den skulle.

I 9.30-tiden skrev politiet Møre og Romsdal på Twitter at nødlandingen gikk fint for seg.

– Vi har alle nødetatene på stedet, sa operasjonsleder Erik Mikaelsen i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB rett før nødlandingen.

