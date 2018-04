Flyktninghjelpen: - Frp melder seg ut av verden

Den humanitære organisasjonen reagerer sterkt på Frps forslag om å ta imot null flyktninger.

På Fremskrittspartiets landsmøte som starter til helgen, vil partiets stortingsgruppe legge fram forslag om at Norge skal ta imot færre flyktninger, og heller frigjøre pengene til bruk i nærområdene.

- Hvis målet er å hjelpe flest mulig, bør vi ha som målsetting å ta imot null flyktninger til Norge, og heller bruke alle de midlene på nærområdene, sier Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsmann i Frp, til NRK.

Men forslaget blir nå møtt med sterk kritikk fra Flyktninghjelpen, som jobber i nettopp nærområdene for å hjelpe flyktninger.

- Nå tar de det veldig langt og melder seg ut av verden. Når Helgheim sier det er umoralsk å ikke gjøre dette, så blir det en banal forenkling av flyktningenes virkelighet, sier seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen til Nettavisen.

- Særdeles lite gjennomtenkt



I år bruker Norge 20 milliarder kroner på mottak av flyktninger og integrering, men Helgheim mener man kan hjelpe 60 ganger så mange flyktninger som i dag, om man sparer disse pengene her hjemme.

- Jeg regner med at de ikke får politisk støtte for det fra noen politiske partier, fordi det er et særdeles lite gjennomtenkt forslag. Dette bør de legge i skuffen og låse etterpå, tordner Nesse.

NULL: Fremkrittspartiets innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, mener Norge må ta imot null flyktninger og heller hjelpe i nærområdet.

Han mener forslaget rett og slett bryter med menneskerettighetene.

- Fremskrittspartiet har jo i sitt program, som de gikk til valg på i denne perioden, at menneskerettigheter skal gjelde for alle - på alle steder. Men nå har de tydeligvis unntatt flyktninger, sier Nesse, og utdyper:

- Det å lukke døra helt og si null flyktninger, innebærer faktisk at du da må trekke deg ut av FNs flyktningkonvensjon, Den europeiske menneskerettighetsdomstol og de vel etablerte menneskerettighetene og folkeretten som vi har hatt siden 2. verdenskrig, sier han.

Nesse påpeker dessuten at forslaget, som også vil bety null kvoteflyktninger til Norge, er i strid med regjeringsplattformen.

- Vi er alle enige om at det er viktig å hjelpe i nærområdene der det er flest og behovet er størst, men kvoteflyktningordningen er til nettopp for å hjelpe dem vi ikke kan kjøpe beskyttelse til i nærområdene, sier han.

- Er en sikkerhetsventil

Kvoteflyktninger er flyktninger som trenger beskyttelse, og som fordeles av FN mellom landene. I år tar regjeringen mot 2120 kvoteflyktninger, men FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, har bedt Norge ta imot enda flere.

- Det er ingen land som i utgangspunktet har kapasitet til å ta imot mange flyktninger. Nettopp derfor prøver man å fordele ansvaret, delvis med nødhjelp og at man fordeler noen andre steder som kvoteflyktninger, sier Nesse.

Han påpeker også at ordningen er en sikkerhetsventil, fordi mange flyktninger er truet, selv om de befinner seg i et naboland.

- I tillegg er det slik at hvis du skal ha legitimitet i debatten med landene i nærområdet, om å ta enda flere, så kan du ikke si at vi skal ta imot null. Det er flere land i nærområdene som nå viser til Europa, som sier «hvorfor skal vi ta imot flyktninger, når dere ikke gjør det», sier seniorrådgiveren.

Nesse advarer derfor mot konsekvensene av et slikt vedtak.

- Hvis alle lukker døra, så har du ikke lenger den sikkerhetsventilen. Det vi da også gjør er å overlate dette til båtsmuglere og andre, sier han.

- Skyter hjelpen i foten



I fjor hjalp Flyktninghjelpen 9 millioner flyktninger i nærområdene.

- Men vi er helt avhengig av respekt for folkeretten for å få tilgang til områdene i andre land. Så det Helgheim her gjør, er også å skyte nærområdehjelpen i foten ved å late som om at dette er et enten-eller-valg, sier Nesse til Nettavisen.

- Men at Frp vil hjelpe mer i nærområdene, er vel bra?

- Det er bra, og så får vi se om det skjer i praksis. Regjeringen har økt bidraget i nærområdene, men ikke på langt nær det man har spart fordi det kommer færre flyktninger til Norge, sier han.

Nesse mener Norge heller kan spare penger på andre områder.

- Hvis vi er flinkere til å få flyktninger i arbeid, og bruker mindre penger på at folk sitter i mottak, da vil vi få flere skattebetalere. Da har det tvert imot vært en lønnsom investering, sier han.

