Flyplassen og tingretten i Sandnessjøen evakuert etter trusler

Både flyplassen og tingretten i Sandnessjøen er evakuert etter at det er blitt fremsatt trusler. Politiet utelukker ikke at det er sammenheng mellom truslene.

Truslene mot Sandnessjøen lufthavn ble fremsatt klokken 12.11 onsdag, opplyser politiet. Klokken 10.37 ble det ringt inn en bombetrussel mot Alstahaug tingrett i Sandnessjøen. Alle ansatte i retten er evakuert, og politiet har sperret av området.

Tingretten benytter også rettslokaler i Justisbygget i Mosjøen, og derfor valgte politiet å stenge også denne bygningen, men den er ferdig gjennomsøkt, opplyste politiet på Helgeland like før klokken 13.

– Tar det på alvor

– Politiet utelukker ikke at det er sammenheng mellom truslene. Vi tar truslene på alvor og har fullt fokus på å få avklart situasjonen, sier stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordland politidistrikt.

Eilertsen opplyser til NTB at de er godt i gang med etterforskningen, men at det er for tidlig å gå ut med noe.

Lokal dialekt

Også Helgelands Blad har fått beskjed om å evakuere sine lokaler. I tillegg ble en klesbutikk som holder til i samme bygning som tingretten og noen naboer, også evakuert, ifølge Helgelands Blad.

– Vi fikk en anonym oppringning. Vedkommende sa noe sånt som at «tingretten går i lufta, dette er farlig, det er bare å komme seg ut», forteller en av de ansatte i tingretten til Helgelands Blad.

Trusselen skal ha blitt ringt inn fra et skjult nummer. Personen som ringte, skal ha hatt mannsstemme, og han snakket lokal dialekt.

Det ble ikke avviklet noen rettssaker i tingretten onsdag.

