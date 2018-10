Flytrapp veltet og ødela dør på Norwegian-fly: – Folk søkte dekning

En flytrapp veltet i vinden og ødela en dør på et Norwegian-fly på Harstad/Narvik lufthavn på Evenes søndag ettermiddag.

Saken oppdateres.

(Nordlys): Døra ble skadet på et Norwegian-fly som skulle tatt av i retning Oslo klokka 14.05. Anne Britt Bekken, sjef ved Harstad/Narvik lufthavn, opplyser at hendelsen skjedde etter at alle passasjerene hadde gått om bord.

– Det kom et plutselig, sterkt vindkast som fikk trappa foran ved flyet til å flytte på seg. Dette gjorde at flydøra ble såpass skadet at det ikke er mulig å lukke den igjen. Lufthavnspersonellet fikk på plass en ny trapp slik at passasjerene kom seg ut, sier hun til Nordlys.

Bekken sier at hverken passasjerer eller ansatte kom til skade i hendelsen.

– Det er det aller viktigste.

Hvordan kunne dette skje?

– Det kan jeg ikke svare konkret på ennå, vi er i ferd med å analysere hendelsen detaljert nå. Jeg skal ikke spekulere i hva slags vindstyrke det var på bakken da trappa flyttet seg, sier Bekken.

Hun sier det dreide seg om en spesialtrapp som er større enn normalt, og som er universalt utformet til å ta rullestol.

– Folk søkte dekning

Passasjer Odd Karlsen satt like ved døren som ble delvis revet av.

– Vi satt i flyet og ventet på å takse ut, da det kom en skikkelig vindrosse. Hele flyet begynte å vibrere, og vi hørte et brak. Deretter sto det en regnsky inn i flyet. Folk søkte dekning, forteller Karlsen til Nordlys.

– Da vi kom ut så vi at hele trappa hadde veltet inn mot terminalbygget og revet flydøra av den ene hengselen, fortsetter han.

Nå må Karlsen vente på et fly som skal gå klokken 23.50.

– Det har hittil vært litt dårlig informasjon, opplyste han ved 16.30-tiden.

TATT AV VINDROSSE: Flydøren ble revet av på den ene hengselen da flytrappa veltet i den sterke vinden.

Skal repareres

Andreas Hjørnholm, pressevakt hos Norwegian, sier at det skadde flyet skal repareres.

– Fram til da står det på bakken.

Han henviser til flyplassen på spørsmål om hvordan døra kunne bli delvis revet av på et moderne Norwegian-fly.

– Det er deres flytrapp, sier Hjørnholm.

Norwegian svarte først bekreftende på at hendelsen hadde skjedd på Bardufoss lufthavn, men det var altså på Evenes.

– Vi har styrket bemanningen på flyplassen. Nå venter passasjerene som skulle reist med flyet i terminalbygget. Utover ettermiddagen og kvelden må de forholde seg til informasjon gitt av Norwegian, sier lufthavnsjef Bekken.

Lufthavnsjef Anne Britt Bekken sier til TV 2 at de jobber med å undersøke hendelsen og få kartlagt hendelsesforløpet.

– Vi vet at broen har gått inn i flyet. Vi er bare lykkelige over at det ikke er noen som har blitt skadet i ulykken, sier Bekken til TV 2.

Norwegian opplyste først at hendelsen skjedd på Bardufoss lufthavn, men det var altså på Evenes.

Les flere saker hos Nordlys her.

Mest sett siste uken