FN-sambandet: – En anerkjennelse av sammenhengen mellom fred og menneskerettigheter

FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva berømmer Nobelkomiteen for å sette søkelys på menneskerettigheter og ytringsfrihet med årets fredspris.

– Det er viktig at menneskerettigheter og ytringsfrihet nå settes på dagsorden, sier da Silva til NTB.

Hun kaller årets fredspris en «anerkjennelse av sammenhengen mellom fred og menneskerettigheter».

Fredsprisen for 2018 går til den kongolesiske legen Denis Mukwege og irakiske Nadia Murad for deres kamp mot seksualisert vold i krig.

Mukwege har lenge vært blant favorittene til å få prisen, påpeker da Silva.

– Han har gjort et uvurderlig arbeid for Kongos kvinner, og innsatsen går rett inn i kjernen av FNs bærekraftmål om at ingen skal utelates, sier hun.

