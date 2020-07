Folk frarådet å dra på sjøen – likevel flere redningsoppdrag

Kraftig vind på opp mot 20 meter i sekundet preget sørlandskysten søndag. Likevel måtte Redningsselskapet redde inn flere båter.

Redningsskøyta Inge Steensland måtte i aksjon da en seilbåt utenfor Arendal fikk seilet flerret opp av vinden.

– Tips: Når danskeferja er innstilt på grunn av været, bør du også innstille den planlagte båtturen din, skriver Redningsselskapet på Twitter.

I løpet av søndagsettermiddagen måtte også to redningsskøyter i aksjon utenfor Lindesnes for å berge en 40 fots seilbåt som hadde havnet i trøbbel, mens også redningsskøytene i Oslofjorden måtte hjelpe havarister i den voldsomme vinden.

– Farlig på sjøen

Den kraftige vinden gjør at sjøen bygger seg opp med store bølger, skriver NRK.

– Det er rett og slett farlig å ferdes på sjøen i dag. Vi anbefaler alle å la båten ligge. Vinden er sterk og bølgene er flere meter høye, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

Derfor sendte Meteorologisk institutt ut gult farevarsel. Selv om været skulle bli bedre utover dagen, vil vinden holde seg sterk.

Sikre løse gjenstander

Norge er kjent med varierte sommere, men statsmeteorologen forteller at dagens vær er uvanlig.

– Dette er sommeruvær. Det er kaldere og vinden er sterkere enn det som er normalt i juli. Hadde dette vært en høstdag, hadde det vært mer normalt, sier Alsvik Walløe.

På grunn av varsel om mye og kraftig vind på store deler av Østlandet søndag kveld og natt til mandag, ber brannvesenet folk sørge for at løse gjenstander blir sikret forsvarlig. Også båteiere ble bedt om å forsikre seg om at båter er forsvarlig fortøyd.

