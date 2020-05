Folkehelseinstituttet: Nå kan besteforeldre og barn møtes

Folkehelseinstituttet sier nå at besteforeldre kan treffe barnebarna så lenge man tar gode smittevernshensyn.

Et av grepene som myndighetene tok for å bremse koronaepidemien, var at besteforeldre ble rådet til ikke å passe barnebarn. Men på regjeringens daglige pressekonferanse om koronsituasjonen mandag kom fagdirektør Frode Forland ved Folkehelseinstituttet med det han selv kalte «dagens gode nyhet til de som har barnebarn».

– Barn og besteforeldre kan møtes dersom de opprettholder gode smittevernråd, sa Forland.

Forland sa at etter at de gikk ut med rådene 12. mars, har de fått mer kunnskap om personer som har en økt risiko for covid-19, og om barns smittsomhet.

– Nå vet vi at den viktigste risikofaktoren er høy alder, særlig over 65–70 år. Så er det også mulig at yngre personer kan få dette dersom de har underliggende sykdommer, sa Forland og trakk fram hjerte- og karsykdommer og diabetes som eksempler.

– I tillegg vet vi at barn sjeldnere blir smittet og oftest får milde symptomer. Det er først og fremst folk med symptomer som smitter andre.

Deretter kom fagdirektøren med gode råd til besteforeldre og barnebarn som vil treffes.

– Det viktigste er at man ikke møtes dersom noen har en infeksjon, enten hos den unge eller den gamle. I tillegg skal alle ha rene hender og man skal holde avstand. Best av alt er det om man kan møtes utendørs og ikke være for lenge sammen i et lite rom.

– Men vi sier at dersom du er helt frisk og under 65 år, så kan du også treffe barnebarn inne, men prøve å holde avstand.

(©NTB)