Folket delt om «søringkarantene»

Befolkningen er delt på midten i synet på om kommunene bør kunne lage egne karanteneregler som er strengere enn nasjonale regler, viser en TV 2-måling.

47,1 prosent av de spurte mener at kommunene bør kunne lage strengere regler. Noen færre, 43,9 prosent, sier nei til lokale regler, viser målingen Kantar har laget for TV 2. Resten er usikre eller har ingen mening.

Tallene viser at det er et klart flertall blant de unge for strengere lokale regler, mens et klart flertall blant de eldre sier nei.

Støtten til lokale regler er høyest i Nord-Norge, men det er også flertall blant de spurte i hovedstadsområdet.

Ordføreren i Bardu, som har hatt en restriktiv linje, er ikke overrasket.

– Jeg synes det er bra at de unge er for at kommunene bør kunne lage strengere regler, for jeg hadde fryktet at de var mer likegyldige til dette, sier ordfører Toralf Heimdal i Bardu til TV 2.

Bardu var en av de første som innførte «søringkarantene». Torsdag samles kommunestyret etter at Fylkesmannen i Troms og Finnmark opphevet de lokale karantenereglene onsdag.

Søndag ble regjeringen enig med NHO, LO og KS om en ny veileder for kommunene om lokale karanteneregler.

