Folket støtter regjeringens beslutning om å hente hjem familie fra Syria

Hjemhentingen av den IS-siktede kvinnen og hennes to barn førte til at Frp-leder Siv Jensen (t.v.) denne uken førte partiet sitt ut av Erna Solbergs (H) regjering. En fersk meningsmåling viser at flertallet i befolkningen støtter Solbergs beslutning. Arkivfoto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)