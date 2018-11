Foodora inngår nytt samarbeid: Nå kan du få McDonalds levert på døra

Fra tirsdag 27. november kan du få BicMac levert hjemme i stua.

Foodora inngår samarbeid med McDonalds, og fra tirsdag 27. november kan Osloboere få McDonalds-mat levert av Foodoras sykkelbud.

– Dette er første gangen McDonald’s tilbyr levering i Norge, noe som er svært spennende. Det var ingen tilfeldighet at vi ønsket at nettopp foodora skulle stå for selve leveringen. De har en unik tjeneste i Norge som er både pålitelig, rask og ikke minst er de forretningsmessig både flinke og tilpasningsdyktige, sier Pia Martinsen Mellbye, administrerende direktør i McDonald’s Norge, i en pressemelding.

I første omgang vil sykkellevering av McDonalds-mat kun være tilgjengelig i Oslos bykjerne, fra restaurantene i Thorvald Meyersgate, Klingenberg, Storgata og Nedre Slottsgate.

FORNØYD: Pia Martinsen Mellbye, administrerende direktør i McDonald’s Norge, er fornøyd med det nye samarbeidet med Foodora.

Gjør endringer



Samarbeidet med Foodora er et av flere løsninger McDonalds har lansert den siste tiden med mål om å gjøre maten enklere tilgjengelig for sultne gjester.

Nå får alle restauranter digitale bestillingskiosker, samt at de lanserer bordservering. I tillegg vil alle burgere bli lagd på bestilling fremover.

FOODORA: – McDonald’s er en av verdens største merkevarer, og det er kjempespennende og ikke minst en tillitserklæring at de ønsker å benytte seg av våre tjenester og ser kommersielle muligheter i det som foodora har bygget opp i Norge, sier Carl Tengberg, daglig leder i Foodora Norge.

– Leveringstjenesten vi nå skal tilby betyr ikke at vi ønsker færre besøkende på våre restauranter – snarere tvert imot. Vi vil øke tilgjengeligheten og fleksibiliteten for kundene som ikke har mulighet til å komme til oss og vi ser at dette er et viktig grep for å tilpasse oss kundenes behov og ønsker, sier Melbye.

- Folk vil ha McDonalds



Foodora er tilgjengelig i en rekke norske byer allerede: Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes, Trondheim, Asker & Bærum, Drammen, Lillestrøm og Haugesund.

Sykkel-levering av mat blir stadig mer populært, og ifølge pressemeldingen har levering av mat hatt en 30 prosent økning hvert år. For Foodora har veksten vært enda høyere.

– Vi ønsker å levere det folk vil ha, der de er, og når de ønsker det. Og folk vil ha McDonald’s, det er det ikke noe tvil om, forteller Carl Tengberg, daglig leder i Foodora Norge, i pressemeldingen.

Mest sett siste uken