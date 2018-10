For første gang skal et utenlandsk selskap drifte norsk togtrafikk

Det britiske selskapet Go-Ahead er tildelt kontrakten om å kjøre tog på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen de neste ti årene.

Både NSB og svenske SJ var med i finalen, men nådde ikke opp.

Go-Ahead er et privat selskap hjemmehørende i Newcastle i England. Det er den største jernbaneaktøren i Storbritannia og den største bussaktøren i London. Selskapet har også vunnet flere kontrakter i Tyskland. Selskapet har opprettet et norsk datterselskap Go-Ahead Norge AS, som skal stå for driften.

Kontrakten omfatter regiontog på Sørlandsbanen, lokaltog på Arendalsbanen, samt lokaltog på Jærbanen i tett samarbeid med kollektivselskapet Kolumbus.

Trafikkavtalen varer fra desember 2019 til desember 2027, med mulighet for forlengelse i to år.

– Alle tre som leverte anbud, hadde svært gode tilbud, kvalitet skulle telle 60 prosent og pris 40 prosent. Men det var marginale forskjeller på kvaliteten som ble tilbudt. Til slutt ble prisen ble avgjørende, sa jernbanedirektør Kirsti Slotsvik på en pressekonferanse onsdag.

Selskapet vil få et vederlag på 1,5 milliarder kroner over ti år. Den totale verdien av kontrakten gjennom hele avtaleperioden ligger på rundt 5,8 milliarder kroner.

Sparer store summer

– Alle tilbudene lå på under halvparten av nivået statens vederlag ligger på i dag. Vinneren var i tillegg 21 prosent billigere enn nærmeste konkurrent, sa Slotsvik.

I dag er det NSB som er ansvarlig for togoperasjonen på strekningene. Go-Ahead Nordic har som mål å overta eksisterende togpersonell fra NSB, og vil inngå dialog med personalgruppene tidlig i mobiliseringsfasen.

– Vi er naturligvis utrolig glade for å ha vunnet vår første togkontrakt i Norge. Samtidig er vi ydmyke overfor oppgavene og utfordringene som ligger foran oss. Vårt mål er å etablere et attraktivt kollektivtilbud for å få flere fornøyde kunder, sier Magnus Hedin, administrerende direktør i Go-Ahead Nordic.

Beholder lønns- og arbeidsvilkår

Go-Ahead får nå litt over ett år på seg til å forberede overtakelsen av trafikken på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen og kan starte fra 15. desember 2019.

Ansatte som tilbys overføring fra NSB AS til Go-Ahead etter reglene i arbeidsmiljøloven og jernbaneloven beholder dagens lønns- og arbeidsvilkår. Go-Ahead vil dessuten tilby en pensjonsordning tilsvarende den fremforhandlede avtalen for operativt personell i NSB AS.

Misfornøyd venstreside

SV-leder Audun Lysbakken er ikke tilfreds med at kontrakten går til et utenlandsk selskap.

– Nå får vi Ryanair-tilstander på norske skinner. Et selskap som er sterkt mislikt av kundene sine i England får nå ansvaret for å drive jernbanen i Norge. De som allerede bruker Go-Ahead klager over dårlig punktlighet, pålitelighet, tilgjengelige seter og ståplasser, sier han.

– Her lar man hensynet til togselskapenes profitt gå foran togpassasjerenes behov, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Heller ikke i Ap, som også er motstandere av konkurranseutsetting på jernbanen, står jubelen i taket.

– Regjeringen dumper det jernbaneselskapet nordmenn eier i fellesskap til fordel for utenlandske, private aktører. Regjeringens politikk for å splitte opp og privatisere norsk jernbane er i ferd med å bli virkelighet, sier jernbanepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Sverre Myrli.

– Et ensidig prisfokus blir feil siden vi alle vet at det er enten de reisende eller de ansatte som får betale regningen til slutt, mener Myrli.

(©NTB)

