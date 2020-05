For mange kan ha fått diagnosen ADHD

For mange pasienter ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Elverum kan ha fått diagnosen ADHD. Det kommer fram i en intern kvalitetskontroll.

– Gjennomgangen har avdekket mangler ved utredningene som kan ha ført til at flere av pasientene ved BUP Elverum har fått diagnosen uten at symptomene var alvorlige nok, eller uten at andre symptomer og diagnoser var tilstrekkelig kartlagt og utredet, opplyser Sykehuset Innlandet.

Sykehuset har gått gjennom alle tilfeller mellom 2012 og februar 2020 der det er stilt en ADHD-diagnose. 460 pasienter har fått diagnosen i perioden, som er flere enn ved andre BUP-klinikker i Innlandet.

