Forbrukerrådet har testet drikkeflasker for barn: Bare to får godkjent

Inneholder helseskadelige stoffer.

Forbrukerrådet har testet drikkeflasker, som brukes av barnehage- og skolebarn, for helseskadelige stoffer.

Flere av dem lekker helseskadelige stoffer. Bare to av dem kommer ut av testen med såkalt grønt smilefjes - det vil si at total mengde organisk stoff er mindre enn 0,2 mikrogram/liter.

- Det er beklagelig at Hello Kitty-drikkeflasken fra Sanrio, som blant annet selges av Toys R Us, lekker giftstoffer som ftalater, bisfenol A, flammehemmere og bly. Selv om nivåene er lave, hadde vi håpet at produkter rettet mot barn kom bedre ut. Vi liker dårlig at flasken på jumboplass kommer fra en produsent som produserer en rekke flasker med motiv for barn, sier Forbrukerrådets fagdirektør, Gunstein Instefjord, i en uttalelse.

Ingen av de testede flaskene lekker kjemikalier på et nivå der produktet alene medfører betydelig helserisiko, men bare «Behållare» fra Ikea og «Sistema Square» fra Coop Obs får fullt godkjent.

Ingen av de testede flaskene overstiger grenseverdiene, men den kan sammen med andre produkter kan bidra til en total eksponering av kjemikalier som kan medføre helsefare.

- Vi fant likevel overraskende mange uheldige stoffer, blant dem flere regulerte giftstoffer. Flere av flaskene lekker både fosfororganiske og bromerte flammehemmere i tillegg til mange andre kjemikalier vi bør ha minst mulig av, og som derfor er regulert. Mange av flaskene brukes av barn i barnehager og skoler, sier Instefjord.

Her finner du resultatet for alle flaskene som er testet.

