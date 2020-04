Forbudet mot store kultur- og idrettsarrangementer forlenges fra 15. juni til 1. september

Regjeringen forlenger forbudet mot arrangementer med over 500 deltakere fram til 1. september. Det er foreløpig uvisst hva som vil skje med andre arrangementer.

Det opplyste kulturminister Abid Raja (V) på en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

På pressekonferansen sa han at regjeringen og helsemyndighetene vil komme med en todelt beslutning. Avgjørelsen om at arrangementer med over 500 deltakere forbys fram til 1. september, er den første beslutningen.

Han opplyste samtidig at en beslutning om arrangementer med under 500 deltakere vil komme torsdag i neste uke.