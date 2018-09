Foreldre barket sammen på fotballkamp

Politiet måtte rykke ut til fotballkamp på Gran.

(Oppland Arbeiderblad): Det var klokka 21.37 at politiet mottok flere telefoner om at to foreldre hadde barket sammen i håndgemeng under en fotballkamp.

Det opplyser politiet på Twitter.

– Feil scoringsjubel fra den ene faren skal ha medført sterke reaksjoner og provosert den andre, opplyser politiet.

Politiet rykket ut og situasjonen er under kontroll.

Politiet har anholdt den ene parten, som er mistenkt for vold. Begge parter avhøres. Det samme vil vitner bli.

– Vi gjennomfører avhør på stedet og prøver å få oversikt over hva som har foregått. Det som er på det rene er at fotballkamp for 16-åringer, en gutt skal ha scoret et mål, far skal ha jublet på feil måte som provoserer faren til en gutt på motsanderlaget, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft ved Innlandet politidistrikt.

Ifølge Indre Østland fotballkrets sitt kampoppsett, er det Gran G16 og Fagernes som har spilt kamp i kveld. Kampen står oppført med resultatet 1-1.

Det er andre gang denne fotballsesongen at foreldre barker sammen på fotballkamp. Sist gang var på en barnekamp i Gjøvik.

