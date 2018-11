Foreldrene til Djabrail varsler erstatningskrav

Foreldrene til Djabrail Sulejmanov (6), som døde etter feilbehandling i fjor høst, varsler erstatningskrav mot Haukeland universitetssjukehus.

Advokat Jan Inge Thesen opplyser til NRK at han jobber med å utarbeide kravet på vegne av foreldrene.

Djabrail døde etter at sykehuset forvekslet to sprøyter og satte feil sprøyte i hjernen på 6-åringen, som ble behandlet for kreft. I oktober fikk Helse Bergen en bot på 1,5 millioner kroner på grunn av saken.

Torsdag morgen skrev NRK at feilbehandlingen kunne vært unngått hvis barneklinikken på Haukeland hadde hatt samme rutiner som kreftavdelingen.

Familiens bistandsadvokat reagerer sterkt på opplysningene, og omtaler det som «skremmende og tragisk».

– De opplysningene NRK har fremskaffet, vil definitivt være av veldig stor betydning for vårt erstatningskrav. Når sykehuset har endret rutiner på en annen avdeling etter en lignende hendelse, og siden blitt oppfordret av WHO til å endre rutiner, uten å gjøre det på barneklinikken, er det såpass alvorlig at det har stor betydning for erstatningsutmålingen, mener Thesen.

Administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, sier varselet om erstatningskrav ikke kommer uventet. Han vil foreløpig ikke kommentere kravet.

(©NTB)

Mest sett siste uken