Foreløpig ikke nye tiltak i Nordre Follo

Stengte butikker, serveringssteder og treningssentre er det ikke aktuelt å innføre i Nordre Follo på nåværende tidspunkt. Heller ikke Nesodden strammer inn.

Etter at det ble klart at Oslo kommune innførte nye og inngripende tiltak søndag kveld, vurderer noen av hovedstadens nærkommuner om de skal gjøre det samme. Men i Nordre Follo er det foreløpig ikke aktuelt.

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold opplyser på kommunens nettsider at de i Nordre Follo er forberedt på at situasjonen raskt kan endre seg, men at ingen tiltak endres i dag i kommunen.

– Vi følger nøye med på situasjonen og ser dessverre at en økende andel av smittede i regionen har den muterte varianten. Dette vil ha stor betydning for hvilke tiltak som blir nødvendig framover. Per i dag har vi et lavere smittetrykk i Nordre Follo, men smittesituasjonen er fremdeles meget sårbar og ustabil, sier hun.

I Nesodden kommune gjøres det heller ikke innstramminger. Bakgrunnen for dette er relativt lave smittetall, og at kommunen fra før har tiltak som skal hindre smitte utenfra. Likevel kommer Nesodden kommune med en oppfordring.

– Alle, ikke minst de som pendler til og fra Oslo, oppfordres til å ha hjemmekontor hvis de kan utføre arbeidet hjemmefra, heter det på kommunens nettsider.

