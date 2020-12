Foreløpig obduksjonsrapport ferdig etter at barn i Trøndelag døde av skader

Den foreløpige obduksjonsrapporten etter at et barn døde på St. Olavs hospital torsdag, er ferdig. Politiet mener å kjenne til dødsårsaken.

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gå nærmere inn på dette på nåværende tidspunkt, sier påtaleansvarlig politiadvokat Line Ramberg.

Barnet som politiet mener ble utsatt for vold, døde torsdag på St. Olavs hospital i Trondheim. Politiet ønsker foreløpig ikke å gå ut med hva slags skader barnet er påført, annet enn at det er snakk om indre skader.

Barnet var under ett år, og var flyttet av barnevernet.

To omsorgspersoner, en mann og en kvinne, ble i Inntrøndelag tingrett fredag varetektsfengslet i fire uker, siktet for grov familievold eller medvirkning til det. Kvinnen fikk redusert varetektsfengslingen til to uker i Frostating lagmannsrett.

– Vi tar kjennelsene til etterretning. Siktelsene er uendrede, men vurderes fortløpende. Vi jobber fortsatt ut fra flere hypoteser om hva som har forårsaket skadene som førte til barnets død, sier Ramberg.

De tekniske undersøkelsene av barnets siste bopel er også gjennomført.

De to siktede er ikke avhørt siden fengslingsmøtene fredag. Nye avhør planlegges gjennomført i løpet av den nærmeste tiden.

(©NTB)

