Foreløpig ikke aktuelt å påby vaksine mot meslinger

Regjeringen har foreløpig ikke vurdert om det skal bli pålagt å ta vaksine mot meslinger. – Men vi følger utviklingen veldig nøye, sier statsråd Åse Michaelsen.

Debatten om et påbud kommer etter at Folkehelseinstituttet (FHI) onsdag meldte at det er bekreftet tre meslingtilfeller denne uka.

Smittevernoverlege Tore W. Steen i Helseetaten i Oslo kommune sier til Aftenposten at han mener det nå bør vurderes å pålegge vaksinering av alle barn i Norge.

– Foreløpig har vi ikke vurdert dette, men vi følger utviklingen nøye. Jeg er i tett kontakt med Folkehelseinstituttet og blir holdt oppdatert, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) til NTB.

Oppfordring til helsearbeidere

En av dem som ble bekreftet smittet denne uka, er en helsearbeider fra Buskerud.

– Jeg oppfordrer alle helsearbeidere til å følge rådet fra Folkehelseinstituttet og vaksinere seg. Det er viktig både for å beskytte seg selv, og for at andre de er i kontakt med ikke skal bli smittet. Arbeidsgivere må legge til rette for at vaksinering kan skje, sier Michaelsen til NTB.

Hun understreker også at foreldre har et ansvar.

– Vi ser langt flere tilfeller av meslinger i Europa nå, og vi reiser mye, så foreldre må ta ansvar, sier statsråden.

I Norge er alle vaksineprogrammer frivillig, og ifølge Michaelsen er det er svært god oppslutning om dem.

Ifølge FHI dør om lag 120.000 personer i verden av meslinger hvert år. Sykdommen er svært smittsom, og blant dem som vokste opp før vaksine ble tilgjengelig, fikk mer enn 99 prosent sykdommen.

Vil ha prøveprosjekt

Helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i Oslo vil at det skal gjennomføres et prøveprosjekt i Oslo der alle barn vaksineres mot meslinger.

– Jeg har også tidligere fått Aps landsmøte med på et forslag om forsøk med vaksinering av alle barn mot meslinger i Oslo. Vi avventer en tilbakemelding på om det er rom for at Oslo gjennomfører et prøveprosjekt. I mellomtiden må vi se hva vi kan gjøre i Oslo for å spre informasjon om viktigheten av vaksinering. God informasjon er viktig for høy oppslutning rundt barnevaksinasjonsprogrammet, og vi har flere virkemidler. Et bedre system for innkalling og tettere oppfølging av helsepersonell er blant dem, skriver Dahl i en epost til NTB.

Dahl går inn for å påby vaksine for helsepersonell.

– Jeg mener det handler om å redde liv og å spare små barn fra sykdom som kunne vært forhindret.

Høyres helsepolitiske talsperson, stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H), sa onsdag til NTB at helsepersonell som ikke vil vaksinere seg, ikke kan arbeide i helsevesenet.

– Meslingutbruddet, der en av de smittede er helsepersonell, aktualiserer mitt forslag om obligatorisk vaksine for helsearbeidere, sa Stensland.

Ifølge Stensland har forslaget bred tilslutning i Stortinget. Han mener det bør settes ut i livet så snart som praktisk mulig.

– Foreløpig har vi ikke vurdert dette, men vi følger utviklingen nøye, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) om et mulig vaksinepåbud.

Mest sett siste uken