Forfatteren Margit Sandemo er død, 94 år gammel.

Familien skriver i en pressemelding at den folkekjære forfatteren bak blant annet bokserien «Sagaen om Isfolket» sovnet stille inn natt til lørdag i sitt hjem i Skåne.

De opplyser at det var hennes ønske at det ikke skal være noen bisettelse. I stedet blir det avholdt en askespredningsseremoni ved familiens hytte i Valdres. Det er samme sted der asken etter hennes mann ble spredt for 19 år siden.

Forfatterens forlegger Bladkompaniet skriver at bøkene hennes alltid vil være i våre hjerter.

«Vi kommer til å savne Margit veldig. Hun var et vakkert menneske og en stor inspirasjonskilde for oss alle. Hennes kreativitet, muntre humør og store livslyst skinte gjennom i bøkene hennes – noe som også leserne merket. Hun trollbandt oss alle», minnes forlaget.

