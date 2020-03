Forhandlinger om krisepakke inn i natten

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier det kommer til å bli enighet om en krisepakke for næringslivet. Det går mot forhandlinger i natt.

– Vi sitter og jobber sammen. Vi kommer til å lande, men vi bruker tiden. Det er viktig at det blir trygghet rundt løsningene slik at det gir mer trygghet for arbeidsfolk, selvstendig næringsdrivende og at vedtakene i morgen hjelper bedrifter som sliter, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Ifølge Dagbladets kilder har regjeringen og opposisjonen på Stortinget blitt enige om at selvstendig næringsdrivende skal omfattes av regjeringens krisepakke.

Søndag forhandlet regjeringen og opposisjonspartiene om den foreslåtte krisepakken for næringslivet som behandles i Stortinget mandag.

Etter at krisepakkeforslaget ble presentert fredag, mente en samlet opposisjon at regjeringen ikke gjør nok for å verne om selvstendig næringsdrivende og andre som ikke omfattes av permitteringsreglene.

Nå skriver Dagbladet at det er bred enighet om å hjelpe alle landets frilansere og selvstendig næringsdrivende. Hva eksakt partiene er blitt enige om, er foreløpig ikke kjent.

Fra før av er det klart at stortingsflertallet vil sikre at alle permitterte får full lønn i de første 15 dagene, noe regjeringspartiene ifølge rapportene vil slutte seg til.

