Forkjølelse og bekymring for koronasmitte øker i befolkningen

Antall nordmenn som var forkjølet, falt kraftig under koronapandemien fram til sommeren, men nå øker antall forkjølelser og flere er bekymret for koronasmitte.

Antall husstander i Norge hvor noen er forkjølet eller det mistenkes smitte av koronaviruset øker uke for uke, viser en ny undersøkelse fra Norsk koronamonitor gjort av Opinion.

Av 23.000 som har fått spørsmålet om noen i husstanden er forkjølet og/eller det mistenkes at noen kan være smittet av koronaviruset, oppgir 18 prosent at det gjelder dem. Andelen har ikke vært høyere enn i mars.

– Gitt at influensasesongen er rett rundt hjørnet blir det stadig vanskeligere for folk flest å skille normal forkjølelse fra mulig koronasmitte, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Den første uken etter at Norge stengte ned i mars, oppga så mange som 35 prosent forkjølelse i husstanden og/eller mistanke om smitte. Gjennomsnittet for hele måneden mars var 26 prosent, som så falt til 15 prosent i april, 13 prosent i mai og 10 prosent i juni.

– At antall nordmenn som var forkjølet falt kraftig, skyldes nok at sosial avstand og nedstengning gjorde oss mindre syke generelt. Dette har nå snudd, sier Clausen.

Hun tror også at kunnskapsnivået om smittesituasjonen fram til sommeren gjorde stadig flere trygge på at de selv ikke var koronasmittet. Men i sommer snudde det, hvor både forkjølelse og bekymring for smitte økte i befolkningen.

