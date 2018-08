Fornærmet kvinne gråt da hun fortalte om at den nå tiltalte Molde-spiller var kaptein

- Jeg har mistet alt. Da er det vondt å se at noen blir løftet opp, sa den fornærmede kvinnen i retten.

MOLDE (Nettavisen): I mai i fjor ble det levert inn en anmeldelse til politiet i Molde etter at en kvinne mente hun var blitt utsatt for en sovevoldtekt.

Tirsdag morgen startet rettssaken mot Molde-spiller Babacar Sarr. I Romsdal tingrett erkjente Molde-spilleren ikke straffskyld. Han har hele tiden ment at samleiet de to hadde var frivillig.

Babacar Sarr står tiltalt for sovevoldtekt i Romsdal tingrett i Molde.

Da Molde hadde generalprøve mot Aalesund i mars, én uke før seriestart, var Sarr kaptein i første omgang av kampen. Lagets faste kaptein, Ruben Gabrielsen, var skadet og satt på tribunen.

På dette tidspunktet hadde Sarr status som siktet i voldtektssaken (se faktaboks under).

- Vondt da han var kaptein

Den fornærmede kvinnen reagerte kraftig på at Molde lot Sarr bære kapteinsbindet, og gråt da hun fortalte om dette i retten tirsdag.

- På et tidspunkt ble tiltalte gjort til kaptein for fotballklubben Molde, hvordan var det? spurte bistandsadvokat Mette Ekroll Nyland sin klient.

- Jeg følger ikke med på fotball selv, men etter hver eneste fotballkamp har jeg fått meldinger av folk jeg kjenner. Det har vært en påminnelse om det som skjedde.

- Da han ble kaptein var det veldig vondt, sa kvinnen før hun måtte ta en kort pause for å gråte.

- Jeg har mistet alt. Da er det vondt å se at noen blir løftet opp. Jeg har mistet alt jeg har bygget opp, sa kvinnen før hun igjen måtte ta til tårene.

Fakta: Begreper i straffesaker

I innledningen av en politietterforskning kan en person være "mistenkt". Dette er ikke en formell status som gir personen juridiske rettigheter. Dersom politiet mener det er skjellig grunn til mistanke, altså at de mener det er mer sannsynlig at en person har begått et lovbrudd enn at han ikke har gjort det, kan han få status som "siktet". Personer som er siktet i en sak får flere juridiske rettigheter, blant annet har de krav på å få oppnevnt en forsvarer som det offentlige betaler for. De plikter heller ikke å forklare seg i en sak, og blir ikke straffet for å fortelle uriktigheter. En siktelse kan blir frafalt, for eksempel dersom politiet ikke klarer å bevise at en person er skyldig nok til at saken kan føres for retten. En siktelse kan også frafalles dersom det senere i etterforskningen viser seg at anklagene var feilaktige. Personer som blir pågrepet av politiet får automatisk status som "siktet". Dette gjelder ikke for personer som blir anholdt av politiet og sluppet løs etter inntil fire timer. Når påtalemyndigheten har tatt ut tiltale mot en person er etterforskningen avsluttet. På dette stadiet mener påtalemyndigheten, basert på bevisene de har i saken, at de kan få dom i en rettssak. Dersom påtalemyndigheten ikke er overbevist om at det utover enhver rimelig tvil er begått et lovbrudd, skal det ikke tas ut tiltale. Selv om påtalemyndigheten tar ut tiltale er det retten som på helt selvstendig grunnlag skal vurdere skyldspørsmålet. Retten har en suveren posisjon i et demokrati. I alvorlige straffesaker kontrolleres politiets arbeid av en høyere påtalemyndighet, statsadvokaten. Dette gjelder alle saker med over seks måneders øvre strafferamme. I de mest alvorlige sakene, som drap og grove voldtektssaker og grove narkotikasaker, hvor det er strafferammer på 21 års fengsel, er det Riksadvokaten som beslutter om det skal tas ut tiltale. Riksadvokaten er den høyeste påtalemyndigheten i Norge. Kilde: Nettavisen

- Vi har valgt å stole på spilleren

Etter at Molde hadde nedsablet Brann med 5-1-seier på hjemmebane søndag, stilte Nettavisen Molde-trener Ole Gunnar Solskjær følgende spørsmål:

- Var det riktig av deg å bruke Sarr som kaptein, da?

- Det får vi se når saken er avgjort. Vi har valgt å stole på spilleren og tatt det valget.

Sarr er en av Solskjærs mest betrodde spillere denne sesongen. I serien har han spilt 16 av 18 kamper. I tillegg har han spilt alle fem europacupkampene så langt.

- Er det riktig av dere å bruke den spilleren?

- Det er et valg klubben har tatt tidligere. Nå starter rettssaken til uken. Så langt har vi tatt det valget om å la ham spille, og det står klubben på, sa Molde-treneren.

I retten forklarte Sarr at han hadde holdt hender med kvinnen på nachspiel da de gikk inn på soverommet hans. Molde-spilleren fortalte også at de hadde samleie og at dette var frivillig.

Molde: - Vi har ansvar for spilleren

Kvinnens versjon er at hun var full, og ble båret eller støttet på vei inn til soverommet. Hun forklarte i retten at hun våknet morgenen etter av at Sarr lå oppå henne.

Molde-direktør Øystein Neerland.

- Vi har forholdt oss til at det er rettsapparatet som skal avgjøre saken og felle dom. Inntil videre tar vi ansvar for spilleren og lar ham være tilgjengelig for spill og la Solskjær ta ut laget, sa administrerende direktør i Molde Øystein Neerland i retten.

- Vi har vurdert dette nøye med tanke på belastning for spilleren, for omdømmet hans, omdømmet til klubben og belastning for øvrige spillere. Vi forholder oss til at Sarr er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Det har vært en krevende sak for oss alle, spillerne inkludert. Men vi har vært bestemt på å la ham trene og spille siden det er rettsapparatet som skal dømme. Jeg er ikke direkte overordnet for Sarr, men vi har hørt hans versjon og forholder oss til det.

Den fornærmede kvinnen og hennes venner møtte Molde-spiller Babacar Sarr og flere av hans venner før de endte på nachspiel i Sarrs leilighet i mai i fjor.

I retten tirsdag ble det spilt av et lydopptak kvinnen hadde gjort, av en diskusjon hun hadde med Sarr etter at hun våknet og beskyldte spilleren for voldtekt.

Bistandsadvokat Mette Ekroll Nyland ville også ha svar på hvorfor Molde valgte å ha Sarr som kaptein i generalprøven mot Aalesund, og spurte hvilke tanker klubben hadde gjort om dette.

Bistandsadvokat Mette Ekroll Nyland.

- Han ble gjort til kaptein i en treningskamp. Ruben (Gabrielsen, red. anm.) er vår faste kaptein. Da han var skadet valgte vi en annen spiller. Hvem som blir valgt går på vurderinger som erfaring, lederskap og hvem som kan dra gjengen med i kamper. Dermed var Sarr den som ble valgt i den omtalte kampen, sa Neerland til Nettavisen etter at han hadde vitnet i retten.

Bistandsadvokaten ville også vite om det var gjort noen vurderinger fra klubben på om Sarr skulle få spille kamper når han var under etterforskning, med tanke på den fornærmede kvinnen.

- Er dette vektlagt på noen måte?

- Ja, vi har vært veldig bevisst på å prøve å tone ned saken for alle parter. Jeg har også gjentatte ganger sagt til presse som har ringt meg, hver dag, om at vi ikke ønsker at dette (voldtektssaken, red. anm.) skal ha oppmerksomhet. Men vi kan ikke styre oppmerksomheten rundt klubben, sa Neerland i retten.

- I retten tirsdag sa den fornærmede kvinnen at hun hadde tapt alt, mens Sarr ble løftet opp fra klubben. Hva tenker du om det? spurte bistandsadvokaten Molde-direktøren.

- Jeg forstår at det har vært veldig vanskelig.

Fortsatt sykmeldt

Både Solskjær og Molde-kaptein Ruben Gabrielsen uttrykte sin støtte til den tiltalte spilleren til Nettavisen søndag kveld. Solskjær uttalte til Nettavisen at klubben har valgt å stole på spilleren, noe som fikk flere til å reagere.

- Hvordan har det siste året vært? spurte bistandsadvokaten den fornærmede kvinnen i retten.

- Etter noen måneder etter at det skjedde har jeg vært sykmeldt. Jeg føler ikke at jeg har hatt et normalt liv. Jeg bodde i en leilighet i Molde sentrum, nå har jeg flyttet hjem til pappa.

Kvinnen er ennå sykmeldt fra jobben, og fortalte også at hun syntes det var vanskelig at mediene har fokusert på at fans fra andre fotballklubber har hånet Sarr på tribunen med bannere som hadde klare referanser til voldtektssaken.

- For meg var dette nye påminnelser, sa kvinnen.

Northug publiserte navnet til Sarr

Den tiltalte 27-åringen har også fått hard medfart i sosiale medier. Han har blitt hengt ut i fullt navn flere steder. I tillegg har Molde nektet fans fra andre klubber å ha bannere med budskapet «Mot voldtekt» på tribunen.

Vålerenga-supportere har også hengt spilleren ut som voldtektsmann, selv om det ikke foreligger noen dom. Nettavisens sjefredaktør har også skrevet at Molde må tåle voldtektskritikk på lederplass i april.

Det ble også mye oppmerksomhet da skistjernen Petter Northug i april navnga spilleren i sosiale medier, og skrev at han skulle fengsles.

Flere påpekte hvor alvorlig den type identifisering er, og blant annet advokat Jon Wessel-Aas uttalte til Nettavisen da at det kan komme til å koste dyrt i form av søksmål - spesielt dersom det viser seg at spilleren ikke blir dømt og er uskyldig.

