Forsikringselskaper anbefaler å vente med sommerdekkene

Både If og Tryg anbefaler folk ikke å skifte dekk denne helgen.

Selv regelverket sier at piggdekkene i Sør-Norge skal være av mandag, anbefaler forsikringsselskapene If og Tryg å la vinterdekkene bli på bilen litt til.

- Godt veigrep og sikkerhet kommer før alt annet. Selv om det kanskje ikke ligger snø og is på veien på dagtid der du bor og kjører, kan det være en nærmest usynlig isfilm og underkjølt veibane, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

- Hvis du legger om dekkene i helgen, vær oppmerksom og la bilen stå dersom det ikke er forsvarlig å kjøre. Du som sjåfør er den nærmeste til å vurdere dette, og kjøretøyforskriften slår dessuten fast at det er ditt ansvar, sier han.

Reglene for piggdekk



Også Tryg Forsikring anbefaler å vente.

– Du bør vente med å skifte til sommerdekk inntil du er helt sikker på at de gir riktig veigrep. Det er fremdeles fare for kuldegrader, ikke minst om natta, og en veibane med is på morgenen er livsfarlig dersom du kommer kjørende på sommerdekk, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Regelverket sier at piggdekkene skal av senest første mandag etter andre påskedag (sjekk reglene her). I år vil det si 9. april. I Nord-Norge er fristen 1. mai.

If skriver at hvis kjøreforholdene gjør det nødvendig, er det lov å bruke piggdekk, selv om de egentlig skal av fra og med 9. april.

Kan bli varmt neste uke

Ifølge Meteorologisk Institutt kan deler av Sør-Norge trolig oppleve tosifrede varmegrader et stykke ut i neste uke.

– Skulle det bli så varmt i været med bare veier bør selvsagt mange vurdere å legge om til sommerdekk. Man bør i hvert fall følge med på værmeldinger og se situasjonen an. Men det pleier være store variasjoner, ikke minst mellom lavlandet og oppe i fjellet, så man må fremdeles sko seg etter forholdene, sier Brandeggen.

Vinterdekk på sommervei



Han anbefaler også de som kjører piggfrie vinterdekk å ikke vente for lenge med å skifte til sommerdekk når forholdene tillater det.



– Dette fordi piggfrie vinterdekk har dårligere grep på våt asfalt enn rene

sommerdekk. Dette blir selvsagt mer merkbart jo varmere det er i været. Om sommeren har gjerne piggfrie vinterdekk en tendens å bli veldig myke og gi økt risiko for vannplaning og ulykker, sier han.

