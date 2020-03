Forsikringsselskap jobber på spreng med å få nordmenn hjem

Forsikringsselskapene forteller om stor pågang fra kunder som ønsker hjelp etter at Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser.

– Vi jobber for å hjelpe alle, men må prioritere dem som er i utlandet og vil ha bistand til å komme seg hjem, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg i en pressemelding lørdag.

UD har oppfordret alle norske borgere som er på reise i utlandet til å vurdere å reise hjem så fort som mulig, og tusener forsøker nå å komme seg hjem.

– Forsikringsselskapet har utvidet dekningene for å få folk hjem, sier reiseskadesjef Petter Lassen i forsikringsselskapet Frende.

Han opplyser at tidlig hjemreise, etter et slikt råd fra UD, dekkes under evakuering på reiseforsikringen.

Kundene må først kontakte fly- eller reiseselskapet sitt for å prøve å booke om. Fram til 21. mars kan reisende som vil hjem fra utlandet ordne ombooking uten å kontakte forsikringsselskapet.

Forsikringsselskapet dekker også avbestilling av alle private utenlandsreiser med avreise mellom 12. mars og 14. april. Hva som skjer med reiser etter 14. april er ikke avklart.

