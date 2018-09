Forsikringsselskap venter skademeldinger i flere uker etter ekstremværet Knud

Foreløpig viser opptellingen til forsikringsselskapet If at ekstremværet gjorde mindre skade enn fryktet, men de fleste skadene er trolig ikke meldt inn ennå.

– Foreløpig har det gått bedre enn vi fryktet. Vi har foreløpig fått inn 23 meldinger om skader på hus og eiendom. Det er veldig stort spenn i skadene, alt fra tak som har blåst fullstendig av til vann som har trengt inn i bygninger, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If til NTB lørdag morgen.

Forsikringsselskapet har bare fått inn meldinger om skader på ni fritidsbåter. Her er det snakk om små og store skader på båter som har slitt seg eller som har fått skader når de har ligget fortøyd.

– Vi tror det vil komme veldig mange båtskader i løpet av dagen, sier Clementz.

Forsikringsselskapet fikk kun melding om skader på fem privatbiler.

– I alle tilfellene har ting blåst inn i bilene og gjort skade. Vi har ikke fått inn meldinger om biler som er truffet av trær, men det regner vi med at vil komme, sier Clementz.

Foreløpig bilde

De fleste skadene som er meldt inn, kommer fra Sørlandet, men også på Østlandet, ikke minst i Oslo, er det meldt inn skader etter uværet. Forsikringsselskapene regner imidlertid med at det vil renne på med skademeldinger i dagene som kommer.

– Dette er bare et foreløpig skadebilde. I denne typen hendelse er folk opptatt av å redde ting selv sammen med brannvesenet og andre redningsetater, så det tar nok litt lengre tid før man ringer forsikringsselskapet, sier Clementz.

– Vi trodde nok at det kunne bli enda flere skader denne gangen, og oppbemannet i hele Norge for å ta imot mange skademeldinger, men de kom ikke i går. Likevel holder vi høy bemanning i hele helgen, for vi vet av erfaring at ved uvær av denne typen tar det tid før man får meldt inn skader og til vi får det totale skadebildet. Det vil nok komme skademeldinger langt inn i neste uke og i ukene etter det, sier Clementz.

Typiske stormskader

Sent fredag kveld fikk NTB de første meldingene fra Frende forsikring, som klokka 23 meldte at de hadde fått rundt 20 skademeldinger, men også hos Frende venter man mange flere.

– Vi har fått skader fra Kristiansand, Lyngdal, Oslo, Bergen og omegn. I Kristiansand, Lyngdal og Oslo er det typiske stormskader på tak og rotvelt, samt skader på biler og båter, sier skadesjef på bygning, Yngve Amundsen Høvig, i Frende Forsikring.

I Bergen og omkringliggende områder er det snakk om vannskader og skader etter lynnedslag.

– Det er typisk for stormskader at det meldes inn en del mindre skader, som ikke oppleves som akutte. Disse vil først komme inn til oss på mandag, sier Høvig.

