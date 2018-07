Forsiktig oppover for Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs steg forsiktig på en stille sommerdag. Ved børsslutt var indeksen oppe i 885,20 poeng, opp med 0,28 prosent.

Som vanlig var det Equinor som var mest omsatt, fulgt av Norsk Hydro.

Blant de største selskapene på hovedindeksen var det imidlertid Yara International som steg mest med 2,2 prosent. Deretter fulgte Aker BP med 0,8 og DNB med 0,7 prosent. Equinor endte opp med 0,3 prosent, mens Telenor falt med marginale 0,03 prosent.

DNBs aksje ble ved børsslutt omsatt for 162,40 kroner, og lå ifølge hegnar.no en stund an til å sette ny sluttrekord. Aksjen falt imidlertid noe på slutten, selv om den var oppe i 163,40 kroner i løpet av dagen.

Blant vinnerne på hovedindeksen endte SalMar opp med 3,1 prosent og Bakkafrost opp med 2,5 prosent. Nederst på listen finner vi Axactor, som falt med hele 10,5 prosent, og Frontline som falt med 3,8 prosent. Årsaken til Axactors kraftige fall er et dårlig kvartalsresultat til tross for inntektshopp, melder E24.

I Europa gikk de mest toneangivende aksjeindeksene alle ned onsdag. Mest falt DAX 30 i Frankfurt med 0,9 prosent, mens FTSE 100 i London falt med 0,7 prosent. I Paris falt CAC 40 med mer beskjedne 0,1 prosent.

Oljeprisen avsluttet onsdagens børsdag med å gå opp. Ved børslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 74,08 dollar – opp med 0,9 prosent – mens et fat amerikansk lettolje gikk opp med 1,6 prosent til en pris på 69,49 dollar.

(©NTB)

Mest sett siste uken