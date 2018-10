Forskere advarer: Et par glass rødvin om dagen, er farligere enn du tror

En ny studie tilbakeviser at det kun er mengden alkohol som er skadelig. Antall ganger du drikker i uken kan også spille en viktig rolle.

Den nye studien ble publisert i tidsskriftet «Alcoholism: Clinical & Experimental Research».

I studien har forskerne funnet ut at lett drikking fire eller flere ganger i uken kan øke risikoen for å dø tidlig, selv om mengden alkohol samsvarer med føderale retningslinjer. Forskerne i studien har definert lett drikking som en eller to enheter per dag.

20 prosent høyere risiko for tidlig død

I Norge finnes det ingen offisiell anbefaling fra helsemyndighetene på hvor mange enheter man maks bør drikke i uka. Verdens helseorganisasjon (WHO) har derimot satt en grense mellom sunt og usunt alkoholinntak:

Drikker du som kvinne mer enn 14 alkoholenheter per uke, og som mann mer enn 21 enheter i uka, så defineres du som storforbruker av alkohol og har «helt klart en forhøyet risiko for svært alvorlige helseskader».

En alkoholenhet kan for eksempel være en liten flaske pils på 35 centiliter, ett glass vin på 12 centiliter eller en dobbel drink på fire centiliter.

14 enheter alkohol tilsvarer dermed i underkant av to og en halv flaske vin eller cirka ni halvlitere med øl.

21 enheter alkohol tilsvarer dermed cirka tre og en halv flaske vin eller cirka fjorten halvlitere med øl.

Studien fant ut at de som drakk «lett» fire eller flere ganger i løpet av en uke, hadde cirka 20 prosent høyere risiko for å dø i løpet av forskningsperioden enn de som drakk tre eller færre ganger.

Øker risikoen for kreft

- Hvor ofte man drikker har betydning på samme måte som det å bruke en type medisin har betydning. Hvis du bruker en type medisin en gang i uken, vil det ha en annen påvirkning enn hvis du bruker den typen medisin hver dag, uttalte medforfatter av studien, Dr. Sarah Hartz til Time Magazine.

Forskerne valgte å fokusere på denne typen drikking fordi det lenge har blitt ansett som trygt, og potensielt til og med fordelaktig, spesielt for hjertet. Den nye studien viser derimot at dette kanskje ikke er tilfellet.

Den individuelle risikoen knyttet til konsumering av alkohol varierer. Studien viste at lett alkoholinntak i noen tilfeller kan være fordelaktig for hjertet, men en høyere risiko for kreft forbundet med nesten hvilket som helst alkoholforbruk. Begge disse stemmer overens med tidligere forskning gjort om drikking av alkohol.

Når det gjelder å gjøre anbefalinger på befolkningsnivå, opplyser Hartz at til og med lett drikking har sine risikoer. Hun sier til Times Magazine at man ikke nødvendigvis trenger å avstå fra å drikke, men at man kanskje burde endre hvordan man tenker på alkohol.

Dette er faresignalene du må se etter

Kari Lossius, fagdirektør i Bergensklinikkene, har jobbet innenfor rusfeltet i mer enn 25 år. Hun er med andre ord mer enn kvalifisert til å skille mellom et sunt og usunt alkoholforbruk.

Kari Lossius, klinikkdirektør ved Stiftelsen Bergensklinikkene.

De færreste av oss har full kontroll på alkoholinntaket vårt, altså vet vi ikke nødvendigvis hvor mange enheter vi drikker i uka.

- Hvis du er usikker på om du drikker for mye, så anbefaler vi å telle enheter. Før et regnskap og se på om alkoholinntaket ditt har gått opp. Hvis det har det, så bør du ta en pause fra alkohol, uttalte Lossius til Nettavisen.

Videre nevner hun følgende faresignaler på at du har et usunt og problematisk forhold til alkohol:

Alkoholinntaket ditt øker stadig.



Toleransen din øker, altså trenger du mer alkohol for å oppnå samme rus som før.



Du har ikke samme glede av å drikke alkohol.



Du drikker når andre ikke drikker - og i situasjoner og på steder hvor ingen andre drikker.



Du får blackouts ofte, altså er det deler av kvelden du ikke husker.



Pårørende reagerer på oppførselen din når du drikker.



Du begynner å skjule drikkingen din.



- Det er en glidende overgang

Lossius påpeker at det ikke er slik at én av disse faresignalene betyr at du har et alkoholproblem. Men kjenner du deg igjen i mange av dem, bør du vurdere å ta grep.

- Hvor går grensen til alkoholisme? Altså når er det man kan si at noen er en alkoholiker?

- Det er en glidende overgang, altså er det ikke som å brekke et bein - enten er det brukket eller ikke. Vi bruker i stedet en internasjonal diagnoseklassifisering for å fastslå alkoholisme, og da ser vi på hvorvidt personen møter ulike kriterier. Generelt så sier vi at du er alkoholiker hvis alkoholinntaket er av et såpass stort omfang at du drikker til tross for at inntaket gir store sosiale, helsemessige og økonomiske konsekvenser, konkluderte Lossius overfor Nettavisen.

