Forskere advarer mot å la terror dominere undervisning om islam

Forskere ved NTNU i Trondheim advarer mot å bruke mye tid på vold og terror når man skal undervise om islam i skolen.

– Man bør spørre seg, hvor mange timer man har til å undervise om islam i løpet av et år, og hvor mange av dem det er rimelig å vie til terror, sier førsteamanuensis Camilla Stabel Jørgensen ved institutt for lærerutdanning på NTNU, til Klassekampen.

Hun peker på at forskning viser at å bruke dagsaktuelle hendelser i undervisningen om islam kan gi et skjevt bilde av religionen.

Eli-Anne Vongraven Eriksen, spesialist på islam ved lærerutdanningen på NTNU, er enig.

– Det betyr ikke at man ikke skal bruke denne typen hendelser i undervisningen, men man må unngå at elevene bare sitter igjen med det negative, sier Eriksen.

Hun sier det ikke finnes noe enkelt ja- eller nei-svar på om det er riktig å vise Muhammed-karikaturer i undervisningen.

– Det er ikke nødvendigvis sånn at man må vise bildene for å få en fruktbar undervisning om karikaturstriden, sier Eriksen.

Jørgensen sier hun tror ikke det oppleves som farlig å vise slike bilder, «de aller, aller fleste steder i Norge».

