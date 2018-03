Forskere ved Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology studerte 19 ulike badeleker i plastikk, som alle var godt brukt. I tillegg brukte de nye badeleker i eksperimenter over 11 uker, der noen ble lagt i rent badevann, mens andre ble lagt i skittent badevann. Se hva de fant når de åpnet en godt brukt badeand i videoen over! Les mer her.