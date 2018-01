Forskere tror de har funnet ny behandling for kvinner som blør mye under menstruasjon

Forskere har funnet ut hvorfor noen kvinner blør mer enn andre under menstruasjon. Og tilstanden kan behandles – uten hormonpreparater.

Omtrent én av fem kvinner er rammet av kraftige blødninger under menstruasjonen. Det kan oppleves som svært plagsomt, og kan også føre til jernmangel. Hormonlegemidler kan hjelpe, men har bivirkninger. Et mer drastisk alternativ er å foreta en hysterektomi, altså å operere bort livmoren.

Nå har imidlertid forskere ved universitetet i Edinburgh i Skottland oppdaget hvorfor noen kvinner blør mer enn andre, samt funnet at tilstanden er mulig å behandle.

Forskerne har studert slimhinnen som bekler innsiden av livmoren. Under menstruasjonen støtes denne vekk, og etterlater blødende overflate. Forskerne har funnet at å redusere nivået av oksygen stimulerer kroppen til å produsere proteinet HIF-1, som virker helende. Kvinner som blør mye, har ofte lavere nivåer av dette proteinet enn kvinner med normale blødninger.

Forskerne har testet hvordan mus reagerte på å få tilført legemidler som øker produksjonen av proteinet. Resultatet, som er gjengitt i tidsskriftet Nature Comunications, viser at dette kan åpne for ikke-hormonell behandling.

– Våre resultater viser for første gang at HIF-1 og redusert oksygennivå i livmoren er nødvendig for å forbedre helningsprosessen. Interessant nok viser det seg at å øke nivået av HIF-1 hos mus kan innebære en ny, ikke-hormonell legemiddelbehandling, sier Jackie Maybin, som har ledet studien.

Det kan også være andre årsaker til at kvinner blør mye, for eksempel muskelknuter i livmoren eller endometriose, påpeker forskerne.

