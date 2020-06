Forskning: Forkjølelse kan gi en viss immunitet mot covid-19

Testing av rundt 3.000 personer i Oslo-området for antistoff tyder på at forkjølelse kan gi motstandsdyktighet mot koronaviruset som gir covid-19.

Det nye koronaviruset som kan føre til sykdommen covid-19 og har medført pandemi, overrasker både norske og utenlandske forskere ifølge NRK. Årsaken er at de som har vært syke ikke har bygget opp antistoffer i blodet i like stor grad som man hadde forventet at de skulle gjøre.

Av de i Oslo-området som er testet for antistoff etter å ha vært syke med det nye koronaviruset, har bare rundt 1 prosent hatt antistoffer i blodet. Når man har hatt vanlig forkjølelse, som forårsakes av en annen type koronavirus, er det normalt med mye høyere forekomst av antistoffer i blodet etterpå.

Lege og forsker ved Oslo universitetssykehus, Fridtjof Lund-Johansen, påpeker at nesten alle har antistoffer mot forkjølelse i blodet, ikke minst barn, som er eksponert for mye forkjølelsessmitte gjennom sesongen. Her ligger muligens nøkkelen til at så få barn ser ut til å bli syke med covid-19: De har høyt nivå antistoffer i blodet og kan dermed kanskje være bedre beskyttet mot det nye koronaviruset.

Lund-Johansen syns det er spennende funn, selv om mye er usikkert.

– Det vi vet er at dette er et koronavirus, og det er også koronavirus som gir vanlig forkjølelse. Og det kan være at de som har hatt forkjølelse, har en viss immunitet mot det nye viruset, sier han.

(©NTB)