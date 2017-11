Forskning: Mange jenter på skolen styrker guttenes leseferdigheter

Skoler med en høyere andel jenter påvirker og forbedrer guttenes leseferdigheter, ifølge en ny studie fra Nederland.

– Guttenes svakere leseferdigheter er et utbredt problem, men dessverre er det ikke forsket mye på det. Vår studie viser at dette forsterkes når gutter går på skoler med flest mannlige elever, sier Margriet van Heek til tidsskriftet School Effectiveness and School Improvement, hvor forskningen presenteres. Hun er en av forskerne bak studien.

Forskerne ved Universitetet i Utrecht i Nederland har undersøkt hvorvidt jenter og gutters leseferdigheter påvirkes på forskjellig vis. Forskerne samlet inn testresultater fra leseprøvene til 200.000 15-åringer fra 8.000 skoler med blandede klasser fra hele verden.

Der viser det seg ifølge forskerne at gutter som går på skoler der det er 60 prosent eller flere jenter, presterer betydelig bedre enn gutter som går på skoler med lavere jenteandel.

Les også: Jenter plages mer av skolestress enn gutter



Andelen elever som har foreldre med høy utdanning og universitetsutdannede lærere påvirker også resultatene i lesetestene. Men det er ikke noe som påvirker det ene kjønnet mer enn det andre.

Forskerne tror at enkelte akademiske kjennetegn som typisk assosieres mer med jenter enn med gutter, slik som høyere konsentrasjon og motivasjon, kan påvirke guttene. Forutsatt at det er flere jenter i en klasse, tror forskerne at det kan smitte over på guttene. De understreker imidlertid at det er behov for mer forskning på området.

– Skolene kan forbedre situasjonen ved å passe på at det er en jevn kjønnsbalanse blant elevene, sier van Heek.

Les også: Norsk forskning: Gutter henger etter jenter helt fra toårsalderen

Mest sett siste uken