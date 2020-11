Forskningsrådet anslår at Norge kan starte vaksinering i mars

Det ser stadig ut til at et vellykket koronavaksine kan være nært forestående. Forskningsrådet anslår at vaksineringen i Norge kan starte i mars eller april.

– Det er veldig lovende resultater som kommer fra BioNTechs vaksine, og så venter vi på resultater fra to andre nå de neste ukene, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet til TV 2.

Denne uken ble det kjent at vaksinen til Pfizer og BioNTech er 90 prosent effektiv. Norge kan få to millioner doser av vaksinen når den er klar.

– Den siste terskelen er å ha nok vaksiner tilgjengelig. Det tar tid å produsere så mange vaksinedoser som verden trenger, så det vil ta noe tid før vi gradvis kan begynne å vaksinere i Norge, sier Røttingen, som anslår mars-april som mest realistisk tidspunkt.

I en fersk meningsmåling som er utført av Respons på oppdrag fra VG, sier sju av ti nordmenn at de er villige til å ta koronavaksine.

Røttingen sier det vil ta tid å vaksinere en tilstrekkelig del av befolkningen, og han tror derfor vi må fortsette med dagens smitteverntiltak utover starten på det nye året.

– Mot slutten av 2021 vil jeg tror at vi i større grad vil kunne gradvis redusere smitteverntiltakene og gradvis komme tilbake til normale forhold og aktivitet. Og det venter vi jo alle på, sier han.

(©NTB)

Reklame 10 kupp du fortsatt kan gjøre på Singles Week-salget