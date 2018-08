Forskningsskip i nød ved Svalbard

Et forskningsskip er i havsnød ved Sørkapp på Svalbard. Motoren har sviktet, og seilet er spjæret. Det er åtte personer om bord.

Til NRK opplyser Sysselmannen på Svalbard at det er sendt et helikopter for å hjelpe mannskapet.

– Motoren har sviktet, og seilet er spjæret så de har ikke lenger noen fremdrift. Det blåser frisk bris og liten kuling i området, men alle om bord skal være i god form, opplyser Hovedredningssentralen Nord-Norge.

