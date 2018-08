Forskningsstudent mener for mange kreftpasienter får behandling

Lege- og forskningsstudent Theo Winther ved NTNU mener for mange kreftpasienter får behandling, og forteller at feil behandling kan ta liv.

– Gitt til riktig pasient, kan kreftbehandling redde liv. Gitt til feil pasient, kan samme behandling ta liv. Det finnes eksempler på både voksne og barn som har mistet livet av behandlingen, ikke sykdommen sier Winther til Adresseavisen.

Han fullfører medisinstudiet om ett år og kan i en alder av 24 bli Norges yngste med doktorgrad.

Winter mener man i dag ikke har en god nok måte å skille mellom farlige og ufarlige svulster på et tidlig stadium. Han forteller at alle pasienter derfor blir behandlet likt i frykt for at det vil bli en alvorlig sykdom.

Han forsker på å finne kjennetegn på hvilke hjernesvulster som utvikler seg til å bli aggressive, og hvilke som slutter å vokse.

– I min forskning prøver jeg å finne svar på når det er riktig å gi kreftbehandling og når vi burde la være. I dag mister vi allerede for mange til sykdom, og vi har ikke råd til å miste flere i unødvendig behandling, sier han.

