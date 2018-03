Forsøkte å gjøre innbrudd hos politimann

Innbruddsraidet endte i arresten for en mann i midten av 20-årene.

(Bergensavisen): Politiet fikk i natt melding om et innbrudd ved Solsvik i Fjell kommune på Sotra.

Det var en person i en bolig som oppdaget at det hadde vært uvedkommende inne i huset.

– Mens vi rykket ut mot stedet, kom det en ny melding. Denne gangen var det en politikollega som sa at noen hadde knust en rute i huset hans, og forsøkte å bryte seg inn, sier operasjonsleder Hans-Eirik Thue i politiet.

Politimannen tok opp jakten på tyven, og forfølgelsen endte på Solsvik kai. Da kom også politipatruljen til stedet.

– Den pågrepne hadde en del tyvegods, blant annet ringer og diverse andre ting, sier Thue.

Mannen i midten av 20-årene ble satt i arresten, og vil bli avhørt i løpet av dagen.

Mopedtyv tatt på fersken

En mann ble i 03-tiden sett da han klatret over et gjerde inn til et garasjeanlegg i Stølegaten.

Mannen, som er i 50-årene, forsøkte deretter å stjele en moped, men så langt kom han aldri.

– Han ble tatt på fersk gjerning, og tatt med til arresten, sier Thue.

I likehet med tyven på Sotra, og også denne mannen kjent av politiet fra tidligere.

Slåssing

En krangel mellom to personer eskalerte til slåsskamp i Rosenbergsgaten i natt. Det ble også gjort skadeverk på to biler.

– Så vidt vi vet skal det ikke være tilfeldige biler, men snakk om en krangel mellom kjente, sier Thue.

Partene ble skilt av politiet, og ingen andre enn bilene ble skadet.

