Forslag om å utsette regjeringsforhandlinger avvist av KrFs landsstyre

Akershus KrF foreslo mandag kveld å stille regjeringsforhandlingene i bero på grunn av situasjonen i partiet, men det var ikke stemning for det i landsstyret.

Det bekrefter fylkesleder Arne Willy Dahl i Akershus KrF overfor NTB.

Han sier at forslaget ikke ble stemt over i det ekstraordinære landsstyremøtet som foregikk på telefon.

– Det har jeg ikke noen kommentar til, sier nestleder Kjell Ingolf Ropstad i KrF til NTB mandag kveld.

Flere fylkesledere i KrF mente regjeringssonderingene burde legges på is inntil alt om Høyres innblanding i partiets veivalg har kommet på bordet.

– Alt som har skjedd mellom Kjell Ingolf Ropstad og Høyre, må fram i lyset før vi kan gå videre i regjeringsforhandlingene, sa fylkesleder Erik Næs i Telemark KrF til NTB tidligere mandag.

Han og flere andre fylkesledere tok mandag til orde for et ekstraordinært landsstyremøte etter avsløringene i VG om at KrF-nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad hadde møter med statsminister Erna Solberg og resten av Høyre-ledelsen den 11. oktober. På møtet skal abortsaken ha blitt diskutert.

