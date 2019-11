Forslag om forbud mot machete sendes på høring

Justisdepartementet vurderer endringer i våpenforskriften slik at det å eie og kjøpe machete eller lange kniver med bladlengde over 25 centimeter blir forbudt.

Bakgrunnen for forslaget er blant annet at Oslo politidistrikt har gitt uttrykk for at det har utviklet seg en trend, særdeles innenfor gjengmiljøer i Oslo, å bevæpne seg med machete.

I fjor høst ble det fremmet et representantforslag fra Ap-representantene Jan Bøhler, Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud og Jonas Gahr Støre der regjeringen ble bedt om å tilføye macheter i våpenforskriften paragraf 9, men forslaget fikk ikke flertall i Stortinget.

I dag er det forbudt å eie elektrosjokkvåpen, pepperspray, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør og spretterter. Nå foreslår regjeringen å føye macheter til listen over forbudte gjenstander i våpenforskriften paragraf 9.

Regjeringen ble enige om at de ville innføre et macheteforbud i Granavolden-plattformen i januar.

Frist for å sende inn høringssvar er 21. februar 2020.

