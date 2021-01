Forslag om regler for portforbud sendt på høring – skal kunne gjelde i 21 dager

Regjeringen foreslår at portforbud skal kunne gjelde i inntil 21 dager. Forslaget om endringene i smittevernloven ble fredag sendt på høring.

I høringsforslaget foreslås det at et portforbud skal kunne gjelde i inntil 21 dager og kan forlenges med inntil 14 dager om gangen.

– Portforbudet skal innrettes slik at det ikke stenger for et minimum av menneskelig kontakt for den enkelte. Videre må det gis unntak blant annet for å sikre ivaretakelsen av kritiske og viktige samfunnsfunksjoner, og det må tilrettelegges for at barn og andre sårbare grupper blir ivaretatt, heter det.

Justisdepartementet understreker i høringsnotatet at portforbud bare er aktuelt i ekstreme tilfeller, og bare der alle andre aktuelle tiltak er forsøkt eller vurdert som utilstrekkelig.

Bare aktuelt i en ekstrem situasjon

Norge er ikke i dag i en situasjon hvor et slikt tiltak er nødvendig, påpeker justisminister Monica Mæland (H) i en pressemelding fredag ettermiddag.

Det kan heller ikke gjelde i et større geografisk område eller i større omfang enn strengt nødvendig.

– Hvis det en gang skulle bli strengt nødvendig med et portforbud, er det enklest å se for seg i et mindre område av landet og bare deler av døgnet, sier hun.

Stortinget kan oppheve vedtak

I forslaget som nå er sendt på høring, trekkes det videre fram at et vedtak om forskrift om portforbud straks skal meddeles Stortinget, som innen en uke kan oppheve vedtaket helt eller delvis.

Meddelelsen til Stortinget foreslås å skulle inneholde en begrunnelse for forskriften, og denne skal gjøres offentlig.

– Hvis vi begrenser folks bevegelsesfrihet med et portforbud, må vi ha en bred demokratisk kontroll. Vi foreslår derfor at Stortinget skal informeres grundig, og at Stortinget innen sju dager skal kunne oppheve forskriften helt eller delvis, sier Mæland.

Fristen for å sende inn høringssvar er 31. januar 2021.

