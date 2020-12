Første ekspressfly med koronavaksine har landet i Norge

Det første flyet med covid-19-vaksine for direkte distribusjon videre til hele Norge landet tirsdag på Oslo lufthavn Gardermoen.

Tirsdag morgen klokken 07.15 landet det første flyet fra DHL Express på norsk jord. Med seg hadde det de første forsyningene med vaksine for videre distribusjon til hele Norge.

I løpet av morgentimene lander tilsvarende fly rundt om i Norge med koronavaksinen.

– Etter mange måneders forberedelser er vi glade for at oppdraget vårt med vaksinedistribusjon er i gang, og at vi kan bidra med vår logistikkekspertise og vårt unike logistikknettverk i Norge for å gjøre vaksinen tilgjengelig over hele landet, sier administrerende direktør Terje Aarbog i DHL Express Norge.

Flere fly vil komme de neste ukene og månedene.

(©NTB)

Reklame Uniteds viktigste spiller har gitt dem et problem