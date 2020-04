Første koronarelaterte dødsfall i Lillehammer

En beboer som var smittet av koronavirus ved Lillehammer helsehus, døde onsdag. Det er det første koronarelaterte dødsfallet i kommunen.

I helgen ble det kjent at to beboere ved helsehuset hadde fått påvist covid-19, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

– De pårørende er varslet og blir fulgt opp. De ansatte ved helsehuset jobber hardt for å holde viruset unna, samtidig som vi vet at eldre personer er ekstra sårbare, sier kommunalsjef Bernt Tennstrand for sektor Helse og velferd.

Tidligere torsdag ble det meldt om to nye dødsfall i Norge, henholdsvis i Asker og i Telemark. Dermed er det totale antallet for koronarelaterte dødsfall i Norge oppe i 104.

(©NTB)