Første vaksinedose to er satt i Norge

Svein Andersen (67), som fikk Norges første vaksinedose, fikk søndag andre dose av koronavaksinen, også det som første her til lands.

– En ansatt kalte med Svein Armstrong etter den første vaksinen ble satt, sa Andersen, som er beboer på Ellingsrudhjemmet i Oslo.

Den første dosen fikk han 27. desember, mens vaksineringen i seks andre østlandskommuner startet dagen etter.

Koronavaksinen, som er utviklet av Pfizer og Biontech, gir beskyttelse mot covid-19 i 94 prosent av tilfellene. Den tas i to doser med tre ukers mellomrom. Den gir full effekt én uke etter at andre dose er tatt.

– Det er en stor situasjon her på Ellingsrudhjemmet, i Oslo kommune og i grunn for hele landet, sa Helge Jagmann ved Sykehjemsetaten like før dosen ble satt.

(©NTB)

