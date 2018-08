Forsvarer: Babacar Sarr drapstruet etter at voldtektssak ble kjent

Etter truslene ble det iverksatt sikkerhetstiltakt rundt spilleren. - Det er fryktelig ubehagelig, sier Øyvind Panzer Iversen til Nettavisen.

MOLDE (Nettavisen): Onsdag ble rettssaken mot Molde-profilen Babacar Sarr avsluttet. Atatsadvokat Mette Ekroll Nyland la ned påstand om at han skulle dømmes til fire års fengsel for sovevoldtekt av en kvinne.

I tillegg ba bistandsadvokat Mette Ekroll Nyland om at det skulle betales erstatning på 175.000 kroner.

Politiet mener kvinnen var så beruset at hun var ute av stand til å motsette seg seksuell handling. Blant bevisene politiet mener å ha, er DNA og et lydopptak.

Molde-spilleren har hele tiden nektet straffskyld. Han forklarte i retten at han og den fornærmede kvinnen hadde frivillig seksuell omgang.

Molde-spiller Babacar Sarr.

Sarr skal selv ha blitt drapstruet etter at det i juni i fjor ble kjent at han var siktet for voldtekt, som skal ha skjedd natt til 14. mai.

Les også: Ole Gunnar Solskjær: - Vi har valgt å stole på spilleren

- Truet på livet

- Det er trusler som går på å utøve fysisk vold mot ham, og å ta ham av dage. Det gjelder trusler som er fastsatt overfor ham, hans familiemedlemmer, det er mye som er gjort over elektroniske medier, og vi har sendt over det materialet vi har til politiet, sier Sarrs forsvarer Øyvind Panzer Iversen til Nettavisen.

Forholdet skal ha blitt anmeldt for to-tre måneder siden og saken er under etterforskning. Nettavisen har fått bekreftet fra politiet at det er levert inn trusselanmeldelser fra Sarr.

Senegaleseren skal ha mottatt trusler både på SMS og Messenger.

Nettavisen har fått se noe av dokumentasjonen med trusler, blant annet fra en mann som skriver at han skal ødelegge beina til Molde-spilleren. Forsvareren ønsker ikke å gi ut dokumentasjonen fordi saken er under etterforskning.

- Noen av truslene går på at de skal invalidisere ham, slik at han ikke skal kunne spille fotball. Det er flere trusler som er mottatt, med varierende alvorlighetsgrad, men de mest alvorlige er sendt over til politiet, sier Panzer Iversen.

- Alvorligheten i det som fremsettes skaper alvorlig frykt for Sarr, og knyttet til hans posisjon. Han spiller fotball foran mange tusen tilskuere, det er ikke en god situasjon å være i når han har fått beskjed om at noe skal skje.

Les også: Advokat reagerer på Solskjær-uttalelser i voldtektssak

Voldtektssak hindret overganger

Etter det Nettavisen erfarer ble det iverksatt sikkerhetstiltak rundt Sarr etter at han har mottatt truslene. Panzer Iversen bekrefter at det ble iverksatt sikkerhetstiltakt, men ønsker ikke å si noe om dette. Heller ikke om spilleren bor i sin egen bolig.

- Jeg ønsker ikke å kommentere noe særlig om dette.

- Hvordan har truslene preget ham?

- Det er fryktelig ubehagelig, det sier seg selv. Det er også derfor vi tar det videre til politiet, sier Panzer Iversen til Nettavisen.

Molde-direktør Øystein Neerland.

Da Moldes administrerende direktør forklarte seg i retten, ble det kjent at flere potensielle overganger til større klubber kan ha gått i vasken for Sarr, på grunn av voldtektssaken.

Nettavisen er kjent med at en av klubbene som skal ha henvendt seg til Molde skal være den tyrkiske storklubben Trabzonspor.

- Gode spillere som leverer er attraktive for større lag og klubber fra andre land. Vi har fått flere henvendelser på Sarr, men har valgt å være åpen om situasjonen han er i. Dette har medført at det ikke har blitt noen overgang, slik det kunne blitt under vanlige omstendigheter.

Les også: Molde-kaptein feilaktig hengt ut som Molde-spiller siktet for voldtekt

Sarr har i dag kontrakt med Molde ut 2019-sesongen, og har en lønn på 1,67 millioner kroner i året. Denne sesongen har han vært en av de mest benyttede spillerne til Ole Gunnar Solskjær, og har spilt 16 av 18 seriekamper. Han har også spilt alle fem europacupkampene så langt.

- Har interessen kjølnet? spurte Sarrs forsvarer i retten.

- Vi har vært opptatt av å formidle fakta, og dette har vært en bremse for interessen. Det har vært mye interesse for spilleren.

- Ønsket selv å spille

Neerland var tydelig overfor Nettavisen at Molde som arbeidsgiver har plikter overfor sine ansatte.

- Vi er opptatt av, og bevisst på, at dette har vært en vanskelig situasjon for spilleren. Som arbeidsgiver har vi passet på å skjerme ham. Vi besluttet ikke å dømme ham, og har latt det være opp til ham selv om han ønsker å spille.

- Han har ønsket å spille, men vi har sett at det har vært belastende for ham. Han har holdt hodet kaldt, prestert i hver kamp til tross for all støyen rundt.

I retten kom det frem at den fornærmede kvinnen har hatt det vanskelig etter det politiet mener har vært en sovevoldtekt. Kvinnen har vært sykmeldt i flere måneder. Hun reagerte også på at Sarr ble utnevnt til kaptein i generalprøven mot Aalesund i mars, få dager før sesongstart.

Tre uker etter kampen ble det tatt ut tiltale for sovevoldtekt mot Molde-spilleren.

- Da han ble kaptein var det veldig vondt, sa kvinnen før hun måtte ta en kort pause for å gråte.

- Jeg har mistet alt. Da er det vondt å se at noen blir løftet opp. Jeg har mistet alt jeg har bygget opp, sa kvinnen før hun igjen måtte ta til tårene.

Les også: Solskjær brukte voldtektssiktet spiller som kaptein i generalprøve til sesongen

Hengt ut av Northug

Den tiltalte spilleren har fått hard medfart i sosiale medier. Han har blitt hengt ut i fullt navn flere steder. I tillegg har Molde nektet fans fra andre klubber å ha bannere med budskapet "Mot voldtekt" på tribunen.

Vålerenga-supportere har også hengt spilleren ut som voldtektsmann, selv om det ikke foreligger noen dom. Nettavisens sjefredaktør har også skrevet at Molde må tåle voldtektskritikk på lederplass i april.

Det ble også mye oppmerksomhet da skistjernen Petter Northug i april navnga spilleren i sosiale medier, og skrev at han skulle fengsles.

- Supportere kom med bannere og tilrop. Han ble regelrett mobbet og trakassert, sa Neerland i retten, og viste spesielt til supportere fra Rosenborg og Vålerenga.

Molde-spillerens forsvarer vil ikke peke på media for truslene som er mottatt.

Dom i saken faller mandag 20. august klokken 13.00. Mulige utfall er at Sarr blir dømt, blir frikjent eller at han kan bli frikjent for straffskyld, men likevel blir dømt til å betale erstatning.

Årsaken til det siste scenarioet er at det krever større skyldgrad for å bli idømt straff enn å bli dømt til å betale erstatning.

Mest sett siste uken