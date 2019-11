Forsvarer i trygdesaken: – En lærepenge for oss alle

Forsvareren til en av de feilaktig dømte i trygdeskandalen mener saken viser at man oftere bør sette spørsmålstegn ved autoriteter og regelverk, skriver VG.

Avisa har kontaktet forsvarerne til flere av de 48 personene som er feilaktig dømt for trygdesvindel. Noen av forsvarerne tar selvkritikk, mens andre først og fremst mener at Nav har skylden for feil tolkning av EØS-forordningen fra 2012 om trygderettigheter.

Advokat Torkil Jan Røseid, som forsvarte en mann i 50-årene dømt til 60 dager fengsel i Øvre Romerike tingrett i 2014, mener at han og forsvarerne i de andre sakene burde ha stilt flere spørsmål.

– Jeg tenker at det er en lærepenge for oss alle om at vi oftere bør sette spørsmålstegn ved autoriteter, lovavdelinger og regelverk generelt, sier han til VG.

En av de andre forsvarerne, advokat Jens-Henrik Lien, mener at feilen først og fremst ligger hos andre.

– Jeg kan ikke se at det er noen grunn til å klandre meg for jobben nå som dette kommer fram, sier han.

(©NTB)