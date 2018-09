Forsvarer: Russeren samarbeider med norsk politi

Den russiske statsborgeren som er siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet, samarbeider med norsk politi, opplyser hans norske forsvarer, advokat Hege Aakre.

En russisk statsborger ble fredag varetektsfengslet i to uker, siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet etter et seminar på Stortinget.

Forsvarer Hege Kristine Aakre sier hennes klient stiller seg uforstående til siktelsen.

– Han mener den skyldes en misforståelse, sier Aakre i en skriftlig kommentar til NTB.

Hun vil ikke svare på hva slags misforståelse det er snakk om, eller i kraft av hvilken stilling mannen deltok på seminaret. Ei heller hvor mannen er bosatt.

Samarbeider

– Det eneste jeg kan opplyse om er at han samarbeider med politiet for å oppklare misforståelsene, sier hun.

Til VG har Aakre fortalt at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har beslaglagt elektronisk utstyr i forbindelse med saken.

NSM bistår

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) gir teknisk bistand i etterforskningen av russeren.

– Vi ble anmodet tidlig denne helgen av Politiets sikkerhetstjeneste om å gi teknisk bistand, og har gjort det, sier NSMs kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy til NTB.

(©NTB)

