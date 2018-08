Forsvarer: Sykepleieren som dopet ned pasienter i Bergen var ikke tilregnelig

Sykepleieren som er siktet for å ha dopet ned flere pasienter ved et sykehjem i Bergen, var ikke tilregnelig da hun begikk lovbruddene, ifølge forsvareren.

– En prejudisiell observasjon som ble ferdig i sommer konkluderer med at hun er strafferettslig utilregnelig, sier Laila Kjærevik Bergens Tidende. Hun tilføyer at hun forventer at saken blir henlagt.

Den 44 år gamle kvinnen er siktet for, og har erkjent, å ha dopet ned fire eldre personer med antipsykotiske midler for å roe dem ned. Én av pasientene hennes falt i så tung søvn at vedkommende ble sendt til sykehus etter at kvinnen ble pågrepet, skriver BT.

Hun er også siktet for brudd på helselovgivning og tyveri av legemidler.

Sykepleieren ble pågrepet i påsken og løslatt 16. mai i år da politiet mente det ikke lenger var fare for bevisforspillelse.

Den siktede var en innleid vikar på sykehjemmet. Fylkeslegen har også opprettet tilsynssak mot henne.

