Forsvaret fløy julestjerne over Norge

Tradisjonen tro fløy Luftforsvarets jagerfly i såkalt julestjerneformasjon over deler av landet fredag. Både F-16- og F-35-fly deltok.

– Luftforsvarets julestjerne er en god og årlig tradisjon, som planlegges nøye hvert år, sier talsperson, major Stian Roen i Luftforsvaret til Forsvarets forum.

331 skvadron, som flyr F-16, fløy fra Bodø og over Troms og Finnmark. Neste år blir siste gang det blir julestjerne-flyging fra Bodø, skriver NRK.

– Til neste år vil vi trappe ned på flyginger med F-16. Nå hadde vi 24 fly i lufta i dag, det tror jeg ikke vi kommer til å ha neste år, sier sjef for luftforsvarets base i Bodø, Henning Homb, til statskanalen.

Fra Ørlandet fløy 332 skvadron sine F-35 sørover til Kristiansund. En svipptur til Molde og Ålesund ble derimot avlyst.

– Det har vært et fantastisk engasjement blant befolkningen, og det er vi veldig glade for. Vi har gledet mange, og så skjønner vi at noen også er skuffet, når vi dessverre kansellerte noen steder, sier Roen til Forsvarets forum.

