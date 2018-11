Forsvaret forbereder seg til å gå om bord i den havarerte fregatten

Så snart KNM Helge Ingstad er godt nok sikret, kan personell ta seg inn i båten blant annet for å hente ut ammunisjon. Det kan skje allerede lørdag.

Foreløpig har ingen vært om bord i skipet etter kollisjonen og evakueringen natt til torsdag. Inntil nå har Forsvaret jobbet med å sikre skipet med bolter og stålvaiere slik at det ligger stabilt i fjæra i Øygarden i Hordaland.

– I løpet av lørdagen skal vi få på plass de siste vaierne. Når de er på plass, må vi teste om fregatten er sikret godt nok eller om det er behov for ekstra sikkerhetstiltak. Deretter kan man komme seg om bord, sier presse- og informasjonsoffiser Thomas Gjesdal i Sjøforsvaret til NTB.

Deretter gjenstår grundige forberedelser før skipet kan heves og fraktes bort.

– Det er mye som skal gjøres før det. Det er kanskje behov for lensing, kanskje må vi tette skroget, og skipet må tømmes for fuel og ammunisjon. Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta. Vi må ta det steg for steg og få sett på skadeomfanget og utfordringene på innsiden, sier han.

Til slutt er målet å få fregatten «hjem» til Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern på en lekter, men dette kan være flere dager fram i tid. Det er uvisst om skipet noen gang kan bli sjøsatt igjen.

