Forsvaret forlenger sin bistand til Halden kommune med å drive koronatesting av alle som passerer grenseovergangen på Svinesund.

Det er to uker siden det ble innført obligatorisk koronatest av alle som passerte grensen. For å håndtere den økte arbeidsmengden trådte Forsvaret til med personell fra Heimevernet som i samarbeid med Sivilforsvaret bidro til testingen.

Støtteoppdraget skulle i første omgang vare til 1. februar, men mandag bekrefter gardesjef Trond Robert Forbregd at jobben fortsetter.

– Støtteoppdraget på Svinesund er foreløpig forlenget til 14. februar. Her bistår Brigade nord, Hans Majestet Kongens Garde og Heimevernet i samarbeid med Halden kommune for å teste personer som skal over grensen fra Sverige. Styrken på Svinesund har rotert i dag, og nå gjennomføres den praktiske testingen av et lag bestående av 12 gardister fra Hans Majestet Kongens Garde, sier Forbregd til NTB.

(©NTB)

